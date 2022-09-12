Генштаб: за сутки ВСУ вытеснили врага из более чем 20 населенных пунктов

За прошедшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов и берут их под полный контроль. Об этом сообщает Генштаб ВСУ﻿.

Также за прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины﻿.

Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

"Россияне совершили очередной террористический акт — нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате были частично обесточены несколько областей" , — отметили в ведомстве.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении — возле Кондратовки Сумской области;

на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;

на Славянском направлении противник обстрелов не вел;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

на Авдеевском направлении под обстрелами оказались Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.

"После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий" , — пишет Генштаб.

Кроме того, продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

"…За минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковской области" , — добавляют в Генштабе.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

Всего за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожено 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняются.