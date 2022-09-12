Генерал США оценил риск использования РФ ядерного оружия

Экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что применение ядерного оружия Россией маловероятно, сообщает Украинская правда.

"Есть риск использования Кремлем ядерного оружия в этой ситуации, но я думаю, что это маловероятно.

… и я не думаю, что Путин или его ближайшие советники настроены на самоубийство" , - подчеркнул генерал.

В другом сообщении генерал заверил, что США непременно ответили бы в случае применения Россией ядерного оружия, ведь "Китай, Северная Корея и Иран наблюдают за этим".

"Если мы не отвечаем, они смелее. Ответ не обязательно будет ядерным" , – отметил Ходжес.