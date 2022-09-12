Регионы: Россияне ударили по Запорожью, продолжаются бои на Луганщине
Согласно отчётам глав ОВА, российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре ряда украинских регионов, сообщает Украинская правда.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Кировоградщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.
Запорожская: сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. Нанес ущерб один из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Пострадавших пока нет. Подробная информация о последствиях уточняется.
Полтавщина: вчера вечером в Кременчугском районе силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. В результате вражеского удара по ТЭЦ на Харьковщине произошло аварийное отключение электроэнергии на территории нескольких областей, в том числе и на Полтавщине. По состоянию на сейчас переподключение, подача электрической энергии и водоснабжения возобновлена.
Сумщина: ночью был минометный обстрел Белопольского общества (15 прилетов). Без последствий. Вчера по Середино-Будской громаде 4 раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинского общества россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, 3 длинные очереди в направлении с. Катериновка. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Днепропетровск: враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. В общей сложности под вражеский огонь попали 4 громады. В Никопольском повреждены дома, лицей и линия электропередач. В Криворожском дома и газопровод. Повсюду обошлось без пострадавших.
Харьковщина: в результате ракетных ударов ночью по критической инфраструктуре один человек погиб, продолжаются поиски. Пожар был ликвидирован, электроснабжение восстановлено. Еще одно ракетное попадание было в Новобаварском районе, повреждены дома, один пострадавший. По области оккупанты днем нанесли удар по Чугуевской громаде. В результате обстрела учебно-спортивного центра возник пожар. Жертв и пострадавших нет.
Луганщина: ситуация на территории области напряженная, продолжаются позиционные бои. Коллаборанты массово покидают территорию области. На Бахмутском направлении по позициям защитников Луганщины совершено за ночь 7 артиллерийских, 6 минометных и 5 обстрелов из РСЗО. Однажды пытались прорваться на танке. Вновь нанесен ракетный удар.
Донетчина: ночью – ракетный удар по Краматорску. Повреждены медучреждения и частные дома. Предварительно – без жертв. В течение суток враг использовал артиллерию, РСЗО "Ураган", "Град", ракету ЗРК С-300.
В результате обстрелов Авдеевки, Краматорска, Славянская, Бахмута, Николаевки, с. Карловки и других населенных пунктов повреждены 3 многоэтажки, 5 частных жилых домов, складское помещение, ЧАО "АКХЗ", ТЦ, помещение развлекательного центра, здание ЦНАПа, помещение завода. За сутки по области 3 погибших, 9 раненых гражданских.
Николаевщина: вчера около полуночи обстрелов подверглось пгт Березнеговатое Березнеговатской громады. Повреждены газопровод, жилые дома, административное здание и технические сооружения коммунального предприятия, магазины. Также вчера вечером зафиксированы обстрелы прилегающей территории села Калачево Березнеговатской громады. Подробная информация уточняется. Сегодня ночью в поселке Широкое, как и вчера, зафиксированы обстрелы. Попадания были по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших нет. Также ночью обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской ТГ. Пострадавших и разрушений нет.
Херсонщина: обстановка остается сложной. Вражеская армия обстреляла пгт Архангельское, села Любимовка, Ольгино и Станислав, в результате чего повреждены жилые дома, среди местных есть погибшие и раненые. По всей территории области военные РФ ужесточили административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В областном центре военные РФ обворовали дома по улицам Озерная, Крымская и Офицерская.