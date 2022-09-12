Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52 950 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2168 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 1269 (+6) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 162 (+0) ед,
  • самолетов – 243 (+1) ед,
  • вертолетов – 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 216 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
  • специальной техники – 117 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics