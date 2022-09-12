Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 52 950 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2168 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4640 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 1269 (+6) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 162 (+0) ед,
- самолетов – 243 (+1) ед,
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1),
- крылатых ракет ‒ 216 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18) ед,
- специальной техники – 117 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.