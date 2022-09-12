ISW: ВСУ отвоевали почти всю Харьковщину в быстром контрнаступлении

Аналитики Института изучения войны (ISW) констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области, сообщает Украинская правда.

"Украинские войска нанесли большое оперативное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в быстром контрнаступлении.

Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отходят с позиций по всей территории Харьковской области, кроме восточной части" , - подчёркивают аналитики Института.

На карте Минобороны России от 11 сентября подтверждено, что российские войска отходят из населенных пунктов вокруг города Харькова, с севера Харьковской области и населенных пунктов на западном берегу реки Оскол.

Российские источники и милитари блоггеры определили реку Оскол, протекающую через Купянск и Изюм, как новую линию фронта на оси – российские войска, вероятно, также продолжают действовать на восточном берегу реки Северский Донец к юго-востоку от Изюма.

Геолокация и кадры из соцсетей подтвердили, что украинские войска вошли в Волчанск и Большой Бурлук, разрезав российские наземные линии связи (GLOC) вдоль трассы Т2104, и достигли международной границы к северу от Харькова.

На геолокационных кадрах также видно, что 11 сентября украинские войска взяли под контроль Изюм и населенные пункты на юг и юго-запад.