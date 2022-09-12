ОК "Юг": отдельные подразделения РФ готовы сложить оружие

Российские оккупанты на правом берегу Днепра готовы сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

﻿По ее словам, оккупанты пытаются выйти на контакт с украинскими военными, чтобы начать переговоры.

"Продолжаем продвижение, и это движение достаточно убедительно. Оно имеет влияние не только на географический сдвиг вражеских позиций, но и психологическое. Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают возможности выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры об условиях складывания оружия и переход под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и нашими силами" , - пояснила она.

Она добавила, что сейчас рассматривается этот вопрос.