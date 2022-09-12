Литва не будет облагать налогом украинских ФОП при двух условиях

Налогообложение украинских предпринимателей-переселенцев за границей остается не определенным в большинстве стран ЕС. Ранее свою позицию уже высказала Польша, также разъяснение относительно налогообложения украинцев, временно выехавших за пределы территории Украины в связи с вооруженной агрессией РФ, опубликовала Литва, сообщает AIN.ua.

Это касается физических лиц – резидентов Украины, зарегистрированных предпринимателями в Украине (независимо от системы налогообложения).

Как говорится в заявлении, Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации как предпринимателей в Литве, уплаты налога от предпринимательской деятельности и подачи декларации, но только в случае выполнения следующих условий:

они прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года (как отмечают специалисты юридической и аудиторской компании Crowe, условие выписано не явно, но оно подразумевается),

продолжают осуществлять свою деятельность на основании контрактов, заключенных с клиентами в Украину до прибытия в Литву (т.е. важно, чтобы такие лица не заключали в Литве новых контрактов).

При этом в своем заключении Литва не ссылается ни на какие дополнительные условия, такие как место нахождения центра жизненных интересов, продолжительность пребывания в Литве (в частности, до 183 календарных дней или дольше) и т.д.

Как отмечают специалисты Crowe, такая позиция достаточно либеральна. Отметим, что Литва – одна из самых дружественных Украине стран, которая оказывает максимальную помощь, особенно в политическом ключе.