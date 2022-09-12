ОВА: В Харьковской области украинские бойцы вышли к границе с РФ
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.
"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ.
Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ", - заявил глава ОВА.
В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что "метр за метром ВСУ освобождают Харьковскую область: это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев".
"На деоккупированные территории будет доставлена первая помощь – это 11 000 наборов с продуктами и столько же гигиенических наборов. Конечно, и товары для детей: питание, подгузники, детские средства гигиены. Это то, что нужно немедленно", – сообщил он.