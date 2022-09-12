ОВА: В Харьковской области украинские бойцы вышли к границе с РФ

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил﻿, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию РФ.

Вчера россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двуречная Купянского района. На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ" , - заявил глава ОВА.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что "метр за метром ВСУ освобождают Харьковскую область: это сотни населенных пунктов, тысячи улиц, это родные места для десятков тысяч украинцев".