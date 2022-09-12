Медведев ответил угрозами на заявление Зеленского о переговорах

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил﻿, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы.

Нынешние ультиматумы – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России" , - заявил замглавы Совбеза РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят" , - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания. К тому же сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, а потом можно будет говорить о дипломатии.