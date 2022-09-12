Новый король Великобритании впервые обратился к парламенту

Король Великобритании Чарльз III выступил перед депутатами парламента впервые после того, как стал монархом, сообщает Европейская правда.

Его сопровождала королева-консорт Камилла.

Король заявил, что он глубоко благодарен за соболезнования, высказанные членам парламента и коллегами после смерти его матери.

По его словам, Башня Елизаветы, где расположен Биг-Бен, будет отмечать прохождение гроба королевы от Букингемского дворца в парламент в среду.

Цитируя Шекспира, он сказал:

"Как говорил Шекспир о первой королеве Елизавете, она была образцом для всех живых принцев".

Он добавил, что его мать "подала пример самоотверженного долга" как монарха, пообещав последовать ее примеру преданности конституционному правлению.

После обращения король и королева-консорт отправятся в Эдинбург, где гроб королевы собираются перенести из дворца Холирудхаус в собор Святого Джайлза.