ОВА: оккупанты нанесли удар по Харькову, есть раненые (Обновлено)

Сегодня, 12 сентября, российские войска обстреляли Основянский и Киевский районы Харькова, есть раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе Харькова. К сожалению, 1 человек погиб" , - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:50 известно о 4 раненых.

Мэр Харькова Игорь Терехов﻿ добавил, что из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение" , - сообщил он. ﻿

Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов.

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