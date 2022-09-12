Гуменюк: на Херсонщине освобождено несколько населенных пунктов

Украинские военные деоккупировали пять населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4-х до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что населенные пункты Херсонской области освобождены и находятся за украинским флагом" , - сказала она.

Речь идет о Высокополье, Нововознесенске, Белогорке, Сухом Пруде и Миролюбовке.

Гуменюк добавила, что оккупанты продолжают обстрелы этих населенных пунктов. Более того, российские войска заминировали часть территорий, поэтому местных жителей призывают быть осторожными.