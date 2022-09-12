Минцифры: За две недели IT-армия парализовала работу 2400 ресурсов РФ

По данным Министерства цифровой трансформации, украинская IT-армия за 2 недели – с 29 августа по 11 сентября – парализовала работу более 2400 российских онлайн-ресурсов, сообщает Экономическая правда.

Так, с 29 августа по 11 сентября IТ-армия приостановила работу:

Крупнейших банков РФ. Из-за парализованных сервисов крупнейших и важнейших банков РФ, Газпромбанка, Московского КредитБанка, Совкомбанка россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона. "Более того, "вторая армия" не могла получить зарплаты, а их родные - компенсации. К нищете им не привыкать", - говорится в сообщении Минцифры. Онлайн-сервисы автосалонов. Киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – Дром. Системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции. Оптовые и розничные продавцы молочной продукции вынуждены обрабатывать документы вручную. Пропагандистские СМИ. Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК. "Замечаем, что некоторые пропагандисты уже думают о перемирии. Что ж поздно", - комментирует Минцифры.