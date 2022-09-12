Минцифры: За две недели IT-армия парализовала работу 2400 ресурсов РФ
По данным Министерства цифровой трансформации, украинская IT-армия за 2 недели – с 29 августа по 11 сентября – парализовала работу более 2400 российских онлайн-ресурсов, сообщает Экономическая правда.
Так, с 29 августа по 11 сентября IТ-армия приостановила работу:
- Крупнейших банков РФ. Из-за парализованных сервисов крупнейших и важнейших банков РФ, Газпромбанка, Московского КредитБанка, Совкомбанка россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона. "Более того, "вторая армия" не могла получить зарплаты, а их родные - компенсации. К нищете им не привыкать", - говорится в сообщении Минцифры.
- Онлайн-сервисы автосалонов. Киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – Дром.
- Системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции. Оптовые и розничные продавцы молочной продукции вынуждены обрабатывать документы вручную.
- Пропагандистские СМИ. Кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК. "Замечаем, что некоторые пропагандисты уже думают о перемирии. Что ж поздно", - комментирует Минцифры.
"Также айтишники позаботились о том, чтобы на центральных телеканалах Крыма школьники и студенты получили поздравления с 1 сентября от Президента Украины. Продолжаем напоминать российским временным жителям, что им там не место, потому что Крым - Украина", - говорится в сообщении ведомства.