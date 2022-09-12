Аксенов заявил об усилении проукраинских настроений в Крыму

В оккупированном россиянами Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты угрожают украинцам уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни.

Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят".

Аксенов уточнил, что это будет уголовная ответственность по отношению к организаторам и участникам мероприятий. По его словам, жителей Крыма будут идентифицировать по видеозаписям, уваольнять и закрывать их бизнесы.