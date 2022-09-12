Минобразования: Из-за обстрелов более 400 школ перешли на дистанционное обучение

С начала учебного года еще 424 школы перешли с очного на дистанционное обучение из-за прямых обстрелов артиллерии, в то же время десятки школ возвращаются к очному обучению. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«На начало учебного года в Украине 12 904 школы начали образовательный процесс. 1 289 школ находятся на временно оккупированных территориях. 3 116 школ начали обучение лицом к лицу, в полноформатном образовательном процессе, 5 713 - исключительно в формате онлайн образования, 4 075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения» , - сказал Шкарлет.

Он отметил, что уже по ходу учебного года, учитывая артиллерийские обстрелы и вооруженную агрессию России, вносятся изменения относительно учебного формата.

«С 1 по 11 сентября, например, в результате прямых обстрелов артиллерии 424 школы перешли с очного на дистанционное обучение. Но при этом 48 школ Одесской области и 44 Ивано-Франковской школы полностью перешли в формат очного обучения. Это такой дрейф абсолютно понятный во время войны» , – подчеркнул министр.

Он выразил благодарность педагогам, которые взвешенно и разумно ведут образовательную политику в соответствии с ситуацией в регионах.

Как сообщалось, за границей продолжают обучение почти полмиллиона украинских детей.