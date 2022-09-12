ОВА: ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области

ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай. Он не уточнил их названия, но добавил, что на освобожденных территориях продолжается зачистка, сообщает Новое время.

"Освобожденные населенные пункты есть, там продолжается зачистка. После окончательной деоккупации Лимана — эстафету перенимаем мы" , — написал он в Telegram.

Гайдай призвал местных жителей, которые все еще остаются на оккупированных территориях, при приближении боевых действий находиться в укрытиях.

Он добавил, что оккупанты торопливо покидают Луганскую область.

"Повторяется история 24−25 февраля, только наоборот. Теперь россияне и коллаборанты ощущают то, что испытывали мы. Но есть одно существенное отличие — мы уезжали из дома, а они с «заработков», которые являются ограблениям, в очередях на выезд автомобиля со стиралками и другими вещами современной жизни, которых не имеют «в великой державе" , — пишет Гайдай.

По данным главы ОВА, в тех населенных пунктах, где войска РФ остались, россияне деморализованы, готовятся к поражению, хотят «бежать и пьянствовать». Также, в городах, где партизаны подняли украинские флаги, оккупанты и коллаборанты не решаются их снять.

Накануне Гайдай сообщал, что на фоне наступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Он также говорил, что в Луганской области установили флаг Украины над селом Куземовка в Сватовском районе.