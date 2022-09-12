ГУР: РФ вербует жителей Дальнего Востока и Камчатки на войну против Украины

Российские оккупанты вербуют жителей Дальнего Востока и Камчатки на войну против Украины, поскольку, по мнению Кремля, они лучше адаптированы к зиме, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

В разведке сообщают: Кремль признал, что у него недостаточно средств для прибритения зимней формы для российских оккупантов.

"Также стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей дальнего востока России и камчатки. По замыслу они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта" , — говорится в сообщении.

У ГУР есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат.

"Как говорят сами „новобранцы“: „нам за всю жизнь столько не заработать“. Впрочем, этот личный состав имеет очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знают о реальном положении боевых действий в Украине" , — добавили в разведке.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли почти 53 тыс. личного состава. За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.