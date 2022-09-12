Подоляк прокомментировал ракетные удары по гражданской инфраструктуре

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины 11 сентября, сообщает Новое время.

"Должны понимать: Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому хочет воевать с гражданскими" , — написал он в Twitter.

Подоляк убежден, что террористическая атака на Харьковскую ТЭЦ, которая произошла 11 сентября, — это не последняя попытка РФ ударить по критической инфраструктуре и лишить людей тепла и света.

"Обязательный ответ мира — ПВО/ПРО для Украины" , — подчеркнул советник.

Накануне вечером оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ-5. В результате без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.