Данилов ответил Медведеву: советует думать о саддомовском бункере
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на провокативные заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, несмотря на неудачи российской армии на поле боя, говорит о "капитуляции" Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом Данилов сообщил в Twitter
"Начинающему блоггеру Дмитрию Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".
10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.
Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.
Напомним:
- Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
- В частности, Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населённых пунктов.
- После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.