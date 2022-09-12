Данилов ответил Медведеву: советует думать о саддомовском бункере

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на провокативные заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который, несмотря на неудачи российской армии на поле боя, говорит о "капитуляции" Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов сообщил в Twitter

"Начинающему блоггеру Дмитрию Медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовским бункером, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому что "и это они еще не отступали".

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Напомним: