Источник: ВСУ вошли в Святогорск и проводят зачистку местности

Силы обороны Украины в Донецкой области вошли в Святогорск и проводят зачистку местности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП среди военных.

Официальных сообщений Генштаба или Минобороны пока нет.

В соцсетях появились фото поднятого на крыльце городского совета украинского флага, а также бойца Нацгвардии Виталия Маркива и надписью "Мы в Святогорске".

Город Святогорск в Донецкой области был оккупирован россиянами, однако Святогорская лавра, расположенная на другом берегу реки Северский Донец, находилась под контролем украинских сил.