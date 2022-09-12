ОВА: оккупанты второй раз за день нанесли удар по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 12 сентября второй раз за день нанесли удар по Харькову, сообщает Украинская правда.

"Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях".

12 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. Погиб один человек, 6 человек получили ранения.

Кроме того, в городе временно останавливали движение метрополитена. Также в Харькове из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего пропал свет и прекращено водоснабжение.