В Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской

Стратеги Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской, где рецессия практически гарантирована, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записку аналитиков банка.

Как отметила команда аналитиков Goldman, хотя путь роста в США может быть «неопределенным», экономическая ситуация в Европе ужасна.

"Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии" , — говорится в записке аналитиков Goldman.

Они рекомендуют инвесторам вкладываться в акции компаний, которые имеют хорошие фундаментальные характеристики, в том числе, сильный баланс и стабильные продажи, а также выплачивающих дивиденды.

В долларовом выражении Stoxx Europe 600 отстает от S&P 500 в этом году. Корзина Goldman, которая состоит из американских компаний со 100% продажами на внутреннем рынке, превзошла корзину компаний с высокими продажами в Европу.

"Инвесторы, опасающиеся экономического спада, должны получать дивиденды Дивидендные выплаты дают инвесторам возможность участвовать в базовом росте S&P 500 при минимизации рисков колебания котировок" , — говорится в обзоре.

Эксперты Goldman ожидают, что фондовый индекс S&P 500 завершит 2022 год на уровне 4300 пунктов — это на 5,7% выше, чем по итогам торгов в пятницу.

Напомним, что по оценке экономистов UBS, еврозона уже вступила в «неглубокую» рецессию, вызванную ростом цен на энергоносители.