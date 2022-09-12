В Кремле заявили, что Путину докладывают о провалах российской армии

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское военное командование сообщает президенту РФ об отступлении армии оккупантов в Украине. Отступление российской армии Песков назвал "перегруппировкой", сообщает Деловая столица.

Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью радио Маяк.

"Разумеется, все что происходит, любые действия, которые совершают военные в ходе "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему. Президент находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны (Сергеем Шойгу — "ДС"), и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции". "Специальная военная операция" продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены" , — сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что откликаться на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении переговоров Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского "предпосылок никаких нет".

"Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Украиной и РФ – "ДС")" , — рассказал спикер Кремля.

Напомним, в понедельник, 12 сентября, силы обороны Украины освободили от российских оккупантов Святогорск Донецкой области.