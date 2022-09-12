Посольство Болгарии в понедельник возобновило работу в Киеве, что министерство иностранных дел страны назвало "еще одним знаком крепкой поддержки Украины", сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение болгарского МИД.

"Наша страна, которая продолжает оказывать всю возможную помощь Украине, в том числе и ее гражданам, покинувшим свой дом из-за войны, категорически осуждает российскую вооруженную агрессию и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе и в территориальных водах" , – подчеркивает ведомство.

По возвращении в Киев посольство Болгарии возглавит временный руководитель, который будет работать с ограниченным количеством персонала. Также возобновит работу, но в ограниченном виде, консульская служба диппредставительства.

"Идея состоит в том, чтобы возобновить полноценную работу после полного возобновления каналов связи с Болгарией" , – объясняет болгарский МИД.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину некоторые иностранные посольства были эвакуированы из Киева на запад. Большинство из них возобновили деятельность в украинской столице, среди последних – посольство Ирландии.