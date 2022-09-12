Правительство вернуло контроль за лицензиями для топливного, табачного и алкобизнеса

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкоголем, табачными изделиями и перечень бизнесов, которым в условиях военного положения необходимы лицензии для начала деятельности, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 сентября. До этого бизнес в этих сферах мог начать деятельность на принципах декларирования.

Как отметила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, решение позволит усилить контроль над оборотом высоколиквидных подакцизных товаров. В частности, имеющих стратегическое значение для государства, то есть спирт и горючее, а также товаров, которые имеют вредное влияние при потреблении, прежде всего табака и алкоголя.

По убеждению Министерства экономики, такой шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предотвратит возможные злоупотребления в сфере обращения товаров, представляющих опасность для жизни и здоровья населения.

В то же время Свириденко подчеркнула, что возвращение лицензирования скорее исключение и правительство настроено на политику дерегуляции.

"С начала широкомасштабной агрессии мы перевели более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип. Планируем уменьшить количество видов разрешительных документов до пяти" , – сообщила она.

Согласно решению правительства, лицензирование возвращается для бизнеса, желающего осуществлять деятельность в сфере производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом.

Также изменения касаются производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах и деятельности по производству, торговле и хранению горючего.