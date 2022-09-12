Кулеба назвал ключевой месседж Украины на новой сессии Генассамблеи ООН

На новой, 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна открыться во вторник, Украина будет продвигать тезис, что развязанная Россией полномасштабная война касается всего мира, сообщает Европейская правда.

Об этом в эфире общенационального телемарафона в понедельник заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ключевой месседж Украины будет заключаться в том, что та война, которую развязала Россия против Украины, действительно касается каждого в мире. И в этой ситуации бесполезно пытаться пересидеть эту войну по ширме нейтральности" , – отметил он.

По мнению главы МИД, "весь мир должен объединиться вокруг одной цели – не допустить, чтобы большое государство, постоянный член Совета Безопасности ООН смог безнаказанно нарушить границу другого государства и навязать ему свою волю".

"Потому что если России удастся это в Украине (мы знаем, что ей не удастся, но если это удастся), то ее примеру последуют другие игроки в мире. Поэтому мир должен объединиться, чтобы помочь Украине победить" , - подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, на новой сессии Генассамблеи ООН будет также обсуждаться вопрос злоупотребления Россией правом вето в Совбезе.

"Юридически сдержать (Россию) в этом праве невозможно, так прописан Устав ООН, но, безусловно, в кулуарах и на разных встречах будут говорить, в частности, и о будущем права вето в ООН – каким оно должно быть для того, чтобы была справедливость, для чтобы никто не мог им манипулировать" , – отметил он.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается во вторник. Ее главным событием станет неделя высокого уровня (продолжится 20-26 сентября), в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Как сообщалось, Соединенные Штаты объявили о поддержке реформы Совета Безопасности ООН – в частности, расширении географического представительства ее членов и использовании права вето. Эти вопросы они намерены обсудить в рамках сессии Генассамблеи.