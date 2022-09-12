Зеленский рассказал о стратегии России и назвал условие для диалога

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что со страны-террориста России нельзя снимать санкции и договариваться с ней, пока российские оккупанты не покинут территорию Украины, сообщает Новое время.

Свое мнение он высказал в интервью CNN, опубликованном в Facebook главы государства в понедельник, 12 сентября.

"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории… Все, что после этого, — на уровне президентов всех стран, любых институций… можно говорить о санкционной политике, снятии тех или иных санкций, репарациях, возмещении средств… Это точка, с которой снова начинается новая история" , — сказал глава государства.

Зеленский напомнил, как действует агрессор: захват части территории, дальше — заморозка конфликта, договоренности, Россия наращивает силы и продолжает продвигаться вперед и ставит ультимативные условия:

«Вся стратегия — медленный ужин… Потихоньку съедать тебя. Такой русский каннибализм».

Также президент сказал, что Украина продолжит понемногу идти вперед и «по-другому говорить с ними [врагом] не будем». Он отметил, что некоторые страны могут подталкивать Киев к Минскому процессу, и подчеркнул, что дипломатическое решение и Минск-2, Минск-5 или Минск-10 — это разные вещи.

"[Минск] — пустая бумажка, чтобы дать России отдохнуть перед следующим вторжением" , — добавил он.

На фоне стремительного контрнаступления ВСУ на востоке Украины министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Москва «не отказывается» от переговоров с Киевом.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.