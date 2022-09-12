Маляр: ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории
Украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
Масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области началось в первых числах сентября. На сегодняшний день ВСУ освободили почти всю Харьковскую область, а также несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Кроме того, в последние дни Украина вернула контроль над рядом населенных пунктов в Херсонской области.
Сегодня стало известно, что ВСУ за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.
Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.