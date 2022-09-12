Зеленский сменил своих представителей в Раде и Конституционном суде

В понедельник, 12 сентября, президент Владимир Зеленский уволил Федора Вениславского с должности представителя в Конституционном суде и назначил его представителем в Верховной Раде. Представителем главы государства в КСУ назначен Сергей Дембовский, сообщает Деловая столица.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

Так, №644/2022 Федор Вениславский был освобожден от исполнения обязанностей представителя президента в Конституционном суде.

Указом №645/2022 Вениславский назначен представителем президента в Верховной Раде.

Указом №646/2022 Сергей Дембовский назначен представителем президента в Конституционном суде Украины.

Как сообщалось, 19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. Позже президент подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.