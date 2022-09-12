ОВА: украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области

Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.

Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых строений. Существенно повреждены, или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.

Ранее стало известно, что сегодня бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.