В ВОЗ ответили, когда в Украине будет осенний пик заболеваемости COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает трансляция заседания Европейского регионального комитета ВОЗ.

"Сейчас мы наблюдаем рост количества случаев COVID-19 в Украине. Мы прогнозируем, что пик передачи может прийти к началу октября, а больницы могут приблизиться к порогу своей вместимости" , - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, в ряде регионов Украины прогнозируется недостаток кислорода, поскольку основные источники поставок находятся во временно оккупированных регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Украине начала расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины будет публиковать статистику по заболеваемости каждую неделю.

Напомним, в Украине уже началась осенняя волна роста заболеваемости COVID-19, в частности, за первую неделю сентября заболело свыше 10 000 украинцев.