Во Франции россиянин избил двух украинок: в МИД взяли дело на контроль

В воскресенье, 11 сентября, вечером в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен россияне напали на двух женщин из Украины, которые слушали украинскую музыку, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк.

"Двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку. На данный момент, преступники еще не найдены" , — отметил он.

По информации местного издания Monaco-Matin, пострадавшие – Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области. Они выехали во Францию 19 апреля, когда город был под российской оккупацией.



Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку с телефона. В этот момент они встретили четырех мужчин.

"Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза" , – вспоминает девушка.

Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове.

По словам Алины, нападающий был россиянином: "Когда он заговорил, мы поняли".

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны" , – написал он в Facebook.

Как сообщалось, в конце августа в немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, который посещают дети-беженцы из Украины, а также дом беженцев.