Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам энергетики
Президент Владимир Зеленский назвал одну из причин, почему Россия наносит удар по объектам энергетической инфраструктуры, по его словам, таким образом, захватчики хотят помешать экспорту украинской электроэнергии в страны Европы, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее видеообращение Зеленского.
"Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен".
С другой стороны, сказал президент, удары оккупантов, это признак отчаяния захватчиков. По его словам, они так реагируют на разгром российских сил в Харьковской области.
"Они ничего не могут сделать с нашими героями на поле боя, и поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", - подчеркнул глава государства.
Зеленский убежден в необходимости признания России государством-террористом, а в усилении санкций. Кроме того, необходимо увеличить помощь нашей стране, а также ускорить предоставление систем ПВО.
В результате одного из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 11 сентября без света оставались сотни тысяч украинцев.