Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
На границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах., пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении совершили широкомасштабные диверсии на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
В свою очередь в Минобороны Армении говорят, что Азербайджан открыл огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.
Напомним, 3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией движутся в сторону урегулирования конфликта. В течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.