Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

На границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства уже обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.﻿, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении совершили широкомасштабные диверсии на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

В свою очередь в Минобороны Армении говорят, что Азербайджан открыл огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Напомним, 3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией движутся в сторону урегулирования конфликта. В течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.