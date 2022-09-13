Армения будет просить о помощи у РФ и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном

На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совет безопасности. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Заседание состоялось ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.

Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.

"Одобрили решение официально обратиться к России с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также к Организации Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН" , - пишут журналисты.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдается обострение ситуации. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

К слову, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

Глава армянского правительства жаловался и говорил о "провокационных, агрессивных" действиях вооруженных сил Азербайджана, которые "сопровождались обстрелами с артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия".

На этом Пашинян не остановился и сделал заявление о "важности адекватной реакции международного сообщества". В конце разговора стороны договорились быть на связи по поводу обострения на границе.

Затем премьер-министр Армении позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.