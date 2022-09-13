Блинкен: Иран сделал шаг назад от заключения ядерной сделки
Высказанная Ираном позиция на переговорах по возобновлению ядерной сделки - это шаг назад. США не будут присоединяться к ней любой ценой, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пребывания в Мехико.
Чиновник отметил, что в течение последних недель были устранены определенные пробелы.
"Иран отошел от некоторых сторонних требований, не связанных непосредственно с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, что неформально называется Иранской ядерной сделкой - ред.)", - сказал Блинкен.
По его словам, "ответ Ирана на предложения ЕС в отношении ядерной сделки является шагом назад, и это делает маловероятным достижение договоренности в близкой перспективе".
"Мы не собираемся соглашаться на соглашение, которое не соответствует нашим конечным требованиям", - добавил глава Госдепа США.