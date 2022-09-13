Блинкен: Иран сделал шаг назад от заключения ядерной сделки

Высказанная Ираном позиция на переговорах по возобновлению ядерной сделки - это шаг назад. США не будут присоединяться к ней любой ценой, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пребывания в Мехико.

Чиновник отметил, что в течение последних недель были устранены определенные пробелы.

"Иран отошел от некоторых сторонних требований, не связанных непосредственно с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, что неформально называется Иранской ядерной сделкой - ред.)" , - сказал Блинкен.

По его словам, "ответ Ирана на предложения ЕС в отношении ядерной сделки является шагом назад, и это делает маловероятным достижение договоренности в близкой перспективе".