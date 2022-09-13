Генштаб: ВСУ отбили атаки РФ в семи населенных пунктах

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, двадцать пять авиационных ударов, совершили одиннадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ﻿.

"Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное" , — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — недалеко от Атынского и Стукаловки Сумской области;

на Харьковском направлении — в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

на Авдеевском направлении — населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА — совершил 23 вылета.

"Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях" , — отметили в ведомстве.

По информации Генштаба, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны осуществила девять ударов – нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях Генштабом ежедневно фиксируется до двухсот военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.