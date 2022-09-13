Генштаб: Россия уже потеряла более 53 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 53 тыс. военных
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 53 300 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2175 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,
  • самолетов – 244 (+1) ед,
  • вертолетов – 213 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 233 (+17),
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,
  • специальной техники – 117 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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