Генштаб: Россия уже потеряла более 53 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53 300 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2175 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4662 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 1279 (+10) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,
- самолетов – 244 (+1) ед,
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
- крылатых ракет ‒ 233 (+17),
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,
- специальной техники – 117 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.