Верещук рассказала, сколько украинцев остаются на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях остаются еще 1-1,2 млн украинцев﻿. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Деловая столица.

"Мне известно, что почти 300 тыс. находятся на Донбассе. Мы говорим о том, что примерно 500 тыс. находятся на Херсонщине. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что ныне часть Харьковской области овобождена, и большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов" , — отметила она.

В общей сложности, по ее оценкам, на оккупированных территориях остаются почти 1-1,2 млн украинцев.