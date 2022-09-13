Прогноз ICU: В 2023 году ВВП вырастет на 4%, а курс достигнет 45 грн за доллар

По данным макропрогноза инвесткомпании ICU, экономика Украины в 2023 году продемонстрирует возобновление на уровне лишь 4%, при условии, что военная ситуация существенно не изменится, сообщает ЛигаБизнес.

В ICU считают, что ВВП Украины снизится на 32% в 2022 году, после чего должно состояться незначительное возобновление на 4% в 2023. Тенденция экономики Украины в ближайшем будущем будет почти L-подобной.

Аналитики отметили, что инфляция замедлится в начале 2023 года и по итогам следующего снизится до 24% с 30% в этом году. Они добавили, что инфляция, как и ожидалось ускорилась, но не вышла из-под контроля.

До конца 2023 года могут понадобиться дополнительные раунды девальвации гривни для борьбы с избыточным спросом на иностранную валюту. По прогнозу, курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн за доллар, а в 2023-ом - 45 грн за доллар.

Международные резервы, по оценке ICU, снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд следующего.

В ближайшие годы экономика Украины будет зависеть от международной финансовой помощи. Внешнее финансирование может достичь $30 млрд в 2022 году, но поступление помощи сократится в 2023.

ICU прогнозирует, что украинской экономике понадобится минимум $20 млрд в 2023 году для поддержки стабильной работы, и значительная часть этой суммы поступит от МВФ.