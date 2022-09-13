"Зерновой коридор": из украинских портов вышел очередной караван судов

Из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы вышли еще 7 судов из 151,5 тыс. тонн агропродукции, сообщает Мининфраструктуры .

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.