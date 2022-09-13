ГУР: РФ пытается выкупить у стран Центральной Азии снаряды к советской артиллерии

Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

В частности, Россия обращалась к Таджикистану с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана, отметили в ГУР.

Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС России и принять участие в войне против Украины.

Также разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. Там предлагают подписать контракт с ВС России или одной из частных военных компаний. Сообщения с такими предложениями поступают выпускникам военных училищ или бывшим военным и сотрудникам МВД.