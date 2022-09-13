Песков: в РФ сейчас не рассматривается вопрос о мобилизации

В России пока не планируют объявлять полную или частичную мобилизацию, невзирая на значительные успехи Вооруженных сил Украины на востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Сейчас нет, об этом (мобилизации - ред.) речь не идет" , - сказал он. ﻿

Кроме того, по словам Пескова, россияне "консолидированы вокруг всех решений Путина", а критические высказывания о войне против Украины "должны оставаться в рамках закона".

Ранее глава комиссии Совета федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета заявил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.