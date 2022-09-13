МИД: Россия попытается сорвать зерновое соглашение

Россия попытается в ноябре сорвать продление зернового соглашения, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

"Не сейчас, но ближе к завершению ее действия в ноябре мы увидим попытки России поставить эту сделку под сомнение и сорвать ее продолжение. Для этого мы уже работаем со всеми ключевыми игроками, и с ООН, и с Турцией как фасилитаторами этой сделки, и со странами-получателями нашей сельскохозяйственной продукции для того, чтобы не допустить этого срыва" , - сказал он. ﻿

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина нарушает условия соглашения, ведь агропродукция поставляется не в беднейшие страны. В ОП назвали заявление Путина попыткой шантажировать Запад для снятия санкций.