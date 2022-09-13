The Guardian: Евросоюз не будет вводить лимит цен на газ
Страны Евросоюза не будут вводить лимит цен на газ. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Корреспондент.
"Проект европейского постановления по "инструменту решения вопроса электроснабжения", с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ограничений на цены на российский или другой импортный газ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что "окончательный текст еще может измениться", но проект демонстрирует сомнения ЕК в достаточной поддержке со стороны стран ЕС идеи введения потолка цен.
Несмотря на это ожидается, что ЕС будет изымать дополнительные налоги с "избыточной" прибыли компаний в сфере энергетики.