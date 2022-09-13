ГУР: Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма

В связи с контрнаступлением ВСУ так называемые власти временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселяют свои семьи на территорию России. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова" , - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях ВСУ.