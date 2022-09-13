Мэр: в Мелитополе на базе оккупантов прогремели три взрыва

Мэр: в Мелитополе на базе оккупантов прогремели три взрыва
Фото: Elke Wetzig

Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз".

Глава города добавил, что ожидает подробности.

Предыстория:

  • 12 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном россиянами городе снова раздавались взрывы.

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