Мэр: в Мелитополе на базе оккупантов прогремели три взрыва
Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз".
Глава города добавил, что ожидает подробности.
Предыстория:
- 12 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированном россиянами городе снова раздавались взрывы.