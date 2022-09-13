Гарантии безопасности: в ОП опубликовали рекомендации к будущему договору

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по "Киевскому договору безопасности" для стратегического партнерства Украины и стран-гарантов. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Отмечается, что над подготовкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира, в том числе бывшие премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые.

Рекомендации предусматривают:

– Самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям РФ.

– Для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

– Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

– Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

– Пакет гарантий содержит как превентивные меры по избежанию новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура этого договора предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

– Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Когда Украина станет членом ЕС, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне.

Гарантии, очерченные сегодня, направлены на обеспечение Украины возможностями сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах.

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться по ссылке﻿.