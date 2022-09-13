В ОДКБ ответили на запрос Еревана о помощи

Организация Договора о коллективной безопасности осудила вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана и по просьбе Еревана работает над урегулированием ситуации. Об этом сообщил секретариат ОДКБ.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности" , - говорится в сообщении.

В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности организации об оказании помощи, организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации.

Напомним, в ночь на 13 сентября Минобороны Армении заявило, что ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел приграничных населенных пунктов.

Азербайджан, в свою очередь, обвинил Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.