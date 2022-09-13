Кулеба разочарован позицией Берлина по передаче танков Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит рациональных аргументов в нежелании Берлина передавать Украине танки, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, лишь абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?" – заметил Кулеба.